В Нижневартовске приняли обновленный памятник «Алеше»

Общественники Нижневартовска вместе с губернатором Югры приняли обновленного «Алешу» Напомним, памятник находился на капитальном ремонте давно. Несколько подрядчиков сорвали сроки сдачи объекта, после чего ремонтные работы на контроль взял глава города Василий Тихонов.

«Все эти годы «Алеша» встречает гостей города, указывая путь к Самотлору. Этот монумент - лицо, сердце, душа Нижневартовска. Памятник, как рассказывают старожилы, первопроходцы возводился всем миром. Монумент связал нефть и жизни людей», - обратилась к вартовчанам губернатор Югры Наталья Комарова.

Добавим, что капитальный ремонт монумента был профинансирован в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве между Правительством региона и ПАО «НК «Роснефть». В целом компания-подрядчик демонтировала около 80 метров бортового камня, а также почти 500 м.кв. брусчатки.