ЦБ обновил стандарт по кибербезопасности. Банки будут обязаны проверять свои интернет-приложение на уязвимости

Центробанк намерен обязать все банки проверять свои интернет-приложения на наличие уязвимостей для хакерских атак, сообщает «ТАСС».

«После установления в нормативных актах Банка России ссылок об обязательности применения банками стандарта его выполнение будет проверяться ЦБ в ходе проведения инспекций и надзорных мероприятий, – пояснили изданию «Известия» в пресс-службе ЦБ. – Центробанк рассчитывает, что введение стандарта в должной степени будет способствовать существенному снижению киберрисков финансовых организаций, в первую очередь рисков, связанных с несанкционированными переводами денежных средств».

Также в документе идет речь и о других мерах защиты, в частности о шифровании, возможности дистанционного удаления данных, проверке клиентов при входе в интернет- или мобильный банк, повторной верификации при длительном отсутствии активности, возможности определения местонахождения смартфона или компьютера клиента.

Однако по информации газеты, требования вступят в силу не ранее 2019 года.