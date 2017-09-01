Путин рассказал о «дорожной карте», которая позволит урегулировать проблему КНДР

Президент РФ Владимир Путин заявил, что давление на КНДР не решит ракетную проблему, сообщают «Ведомости».

Президент отмечает, что придти к единственному верному решению можно только путем прямого диалога, без каких-либо предварительных условий. «Расчёт на то, что можно остановить ракетно-ядерные программы КНДР исключительно давлением на Пхеньян, ошибочен и бесперспективен, – отметил Путин. – Провокации, давление, воинственная и оскорбительная риторика – это путь в никуда». Он считает, что ситуация «в последнее время обострилась и балансирует на грани масштабного конфликта».

Путин сообщил, что Москва совместно с «китайскими коллегами» разработала «дорожную карту», которая позволит поэтапно урегулировать конфликт на Корейском полуострове и приведет к снижению напряженности.