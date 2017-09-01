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Режиссер «Матильды» призвал МВД и ФСБ обеспечить безопасность кинотеатров и зрителей его фильма

Алексей Учитель режиссер фильма «Матильда» призвал руководителей МВД и ФСБ отреагировать на угрозы в его адрес, и обеспечить безопасность для зрителей его фильма. Такую озабоченность он выразил после попытки поджога его студии «Лендок», сообщает «Meduza».

Режиссер также упоминал тот момент, что протестующие угрожали поджечь кинотеатры. Недовольные фильмом разослали письма владельцам кинотеатров, в которых писали, что могут «сжечь все кинотеатры России», и «за каждый подожженный кинотеатр многим будет достаточно и 5-10 тысяч рублей».

«Эти люди уже составили и огласили бюджет. Опубликовали свои планы. Но никто не берется их остановить. Сегодня ночью они подожгли киностудию „Лендок“, а завтра пойдут жечь кинотеатры, где могут пострадать простые зрители», — заявил Алексей Учитель.

Режиссер фильма «Матильда» уже неоднократно просил главу МВД Владимира Колокольцева «проверить несколько якобы православных организаций», от которых поступали угрозы, однако никаких действий не было предпринято.

«Я прошу министра внутренних дел Владимира Александровича Колокольцева и директора ФСБ Александра Васильевича Бортникова обеспечить не только нашу безопасность. Но в первую очередь безопасность кинотеатров и зрителей, которые ждут этот фильм. Остановите агрессию! Дайте людям посмотреть кино!» — просит Учитель в своем письме.


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Сегодня в 10:55, просмотров: 53, комментариев: 0


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