​«Тюменская матрешка» попала в топ регионов с низкой безработицей и высокими зарплатами

Агентство «РИА Рейтинг» подвели итоги 2016 года и проанализировали состояние рынка труда в субъектах РФ, сообщает «РБК».

По данным анализа, первое место занимает Москва, на втором закрепился Санкт-Петербург с показателем в 85 балов. Закрывает топ-3 московская область, набрав 78 балов. На четвертой строчке Югра, стоит отметить, что положение сохранилось с 2015 года, регион набрал 70 баллов из 100 возможных. Пятую позицию занял Татарстан (67 баллов). ,

ЯНАО в этом списке занимает 7 строчку, набрав 63,8 балла. Тюменская область на 8 месте с результатом в 63,5 балла.

«Во всех субъектах–лидерах низкий уровень безработицы, высокая емкость рынка труда, здесь относительно короткое среднее время поиска работы, высокие зарплаты», — уточняют эксперты.

Также по итогам анализа выявились аутсайдеры – это 9 регионов, которые набрали менее 30 баллов. Среди них Республика Ингушетия, Алтай, Чеченская Республика, Калмыкия, Республика Дагестан.