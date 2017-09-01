1 сентября Владимир Путин проведет открытый урок для более миллиона школьников

Президент РФ Владимир Путин примет участие во всероссийском открытом уроке в городе Ярославль на тему «Россия, устремленная в будущее», в рамках форума профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ», сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Песков также отметил, что у Путина в Ярославле будет большая программа – «целый набор мероприятий». «В том числе участие во всероссийском форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ». Президент пообщается там с молодыми людьми, будет всероссийский открытый урок», – отметил представитель Кремля.

Планируется, что по средствам телемоста во всероссийском уроке примут участие более 1 миллиона учащихся и педагогов из разных регионов России.

В молодежном форуме примут участие ученики старших классов, также будут присутствовать учащиеся, «которые уже проявили себя и которые уже сейчас имеют обязательства работодателей, наших крупных компаний о том, что после того, как они закончат учебные заведения, их возьму на работу», пояснил Песков