Ханты-Мансийский НПФ вошел в десятку лидеров по доходности пенсионных накоплений

Центральный Банк опубликовал показатели за первое полугодие 2017 года. Ханты-Мансийский НПФ по доходности пенсионных накоплений занимает в этом рейтинге 6 место среди фондов, сумма пенсионных накоплений которых превышает 10 млрд. рублей.

По состоянию на 30 июня 2017 года доходность пенсионных накоплений Ханты-Мансийского НПФ составила 9,27%. Сохранить высокую доходность смогли только те НПФ, которые, как Ханты-Мансийский НПФ, придерживаются консервативной инвестиционной стратегии.