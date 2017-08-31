Алексей Герман анонсировал выход фильма "Довлатов" в 2018 году

Художественный фильм "Довлатов", посвященный судьбе известного российского писателя Сергея Довлатова (1941-1990 ), выйдет в прокат в первой половине будущего года.

Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС в Санкт-Петербурге режиссер-постановщик картины Алексей Герман. "Фильм, как мы надеемся, довольно широко выйдет в прокат в первой половине 2018 года", - приводит его слова издание.

Режиссер сообщил, что, согласно опросу Левада-центра на тему "Хотели ли они увидеть фильм о Довлатове?", 28% россиян ответили положительно. Это свидетельствует по крайней мере о том, что около трети россиян знают, кто такой Довлатов, заметил Герман.

"Правда, в картине нет супергероя, и это может осложнить его прокатные перспективы", - сказал режиссер.

Как уточняет РИА "Новости", картина рассказывает о нескольких днях жизни писателя Сергея Довлатова и его семьи. Основной блок съемок проекта "Довлатов" стартовал в Санкт-Петербурге в феврале 2016 года. Изначально выход фильма был намечен на осень 2017 года, но был отложен из-за смерти матери режиссера.



