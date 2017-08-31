Сергей Шнуров станет "главным котиком страны"

Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров станет ведущим новой программы на Первом канале - "Главный котик страны". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Уточняется, что Шнуров предстанет перед зрителями таким, каким его мало кто видел – домашним котовладельцем. "Шнуров откроет двери своей квартиры, чтобы показать, кто у него в доме хозяин - он или его кот Васька. Вместе с Сергеем мы погуляем по Санкт-Петербургу, попадем в самые тайные места Северной столицы – подвалы Эрмитажа, окажемся на ночных крышах города, отправимся в плавание с настоящим котом-боцманом", - отметили в пресс-службе.

Сам Шнуров рассказал, что новое шоу - это программа не о котах, а о людях, так как "коты очень похожи на своих хозяев". "Например, у меня был кот, который, несмотря на то что его кормили черной икрой с ложечки, все равно был похож на драного уличного котяру. Поэтому наша передача не о котах, а про нас с вами", - пояснил музыкант.

Как пишут "Ведомости", первая серия программы выйдет в эфир 2 сентября в 12.15 мск.