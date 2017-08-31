Гагарин, Сталин и Путин возглавили рейтинг самых влиятельных россиян минувшего столетия

Журнал Forbes составил список самых влиятельных россиян столетия. Самым влиятельным россиянином назван первый космонавт планеты Юрий Гагарин, за которого проголосовали 52,2% читателей.

На втором месте Иосиф Сталин, набравший 44,6% голосов.С небольшим отставанием от него на третьей позиции расположился президент России Владимир Путин, 44,6%.

Замыкают десятку лидеров «отец» советской водородной бомбы Андрей Сахаров и создатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров, их отметило одинаковое количество проголосовавших — по 16,9%. Каждый участник голосования мог выбрать 10 человек в списке, поэтому сумма ответов не равняется 100%, уточняет издание.