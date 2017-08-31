"От тайги до британских морей". Российская армия признана второй по силе в мире

Международная компания Global Firepower опубликовала результаты исследования вооруженных сил, поместив армию Россию на второе месте в списке сильнейших в мире. Об этом пишет "Газета.ру".

Первое место заняла армия США, замыкает тройку Народно-освободительная армия Китая. В десятку сильнейших армий мира также вошли: Индия, Франция, Великобритания, Япония, Турция, Германия и Египет. Всего в рейтинге представлены 133 страны, добавляет "Коммерсант".

Составители рейтинга отмечают, что учитывали общее количество оружия, его разнообразие и численность кадрового состава вооруженных сил. Другими значимыми характеристиками стали уровень финансирования военной сферы, транспортная инфраструктура страны, добыча нефти, уточняет издание.