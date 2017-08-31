Силовики задержали двух террористов, готовивших теракты в Москве 1 сентября // ВИДЕО

ФСБ отчиталась о задержании членов "Исламского государства" (организация запрещена на территории РФ), готовивших теракты в Москве 1 сентября, передает "Эхо Москвы". Оба задержанных - выходцы из Средней Азии.

Задержанные мужчины, по версии ФСБ, собирались совершить теракты в местах массового скопления людей. Один из подозреваемых планировал нападения с холодным оружием, а второй хотел подорвать себя в толпе. Первый также разместил в интернете видеообращение, в котором произнес клятву верности ИГ. У него в телефоне оперативники нашли переписку с вербовщиками террористической группировки. Кроме того, у него был найден топор.

По месту жительства второго подозреваемого была обнаружена самодельная бомба большой мощности. ФСБ распространила видеозапись его допроса, на которой мужчина признался, что хотел совершить джихад по указанию «Исламского государства». Связан ли первый предполагаемый террорист со вторым, не уточняется. Их имена, происхождение и возраст также неизвестны.