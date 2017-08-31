В округе продолжается обучение компьютерной грамотности

В Югре продолжается обучение жителей округа основам компьютерной грамотности и сервисам электронного правительства. Несмотря на то, что обучающему проекту в регионе уже 12 лет, интерес югорчан к подобным курсам остаётся на высоком уровне.

На курсах «Эффективное использование сервисов электронного правительства» слушатели из числа работников бюджетной сферы узнали о новых возможностях медицинских учреждений: работа с электронными медицинскими картами и выписка электронных листков нетрудоспособности.

В преддверии нового учебного года родители школьников осваивали сервис «Электронный дневник», который даёт возможность получать смс-уведомления о пропусках детьми школьных занятий. Как отмечают сами тьюторы, сервисы электронного правительства успешно применяются югорчанами на практике и после завершения курсов.