Песков опроверг слухи, о том что Орешкин стал «фаворитом» Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать слухи о том, что глава Минэкономразвития Максим Орешкин стал «Фаворитом» президента Владимира Путина, сообщает «ТАСС».

«Я, по всей видимости, не обладаю таким широким видением и знанием ситуации, как Bloomberg, поэтому не способен дать какую-то оценку таким проявлениям анализа», – в шуточной форме заявил Песков журналистам.

«Мне непонятно, откуда проистекают подобные «упражнения», – добавил он.

Напомним, что ранее «Bloomberg» опубликовал материал, в котором говорилось о работе Орешкина в МЭР и что он является «негласным фаворитом президента РФ Владимира Путина».

Стоит отметить, Орешкин отказался давать какие либо комментарии по этому поводу и заявил, что он просто выполняет свою работу.