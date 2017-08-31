1 сентября сотрудники МЧС проведут открытые уроки в школах округа

Более 360 сотрудников Главного управления МЧС России по ХМАО проведут для школьников Югры открытые уроки. Специалисты напомнят ребятам о правилах пожарной безопасности и поведения на пожаре, а также расскажут как вести себя, на водоемах, в лесу, в городе, на дорогах.

В пожарных частях региона в этот день пройдут дни открытых дверей. Юным югорчанам представится возможность осмотреть специальную технику пожарных-спасателей, побывать в кабине пожарного автомобиля, а также изучить, чем укомплектована пожарная автоцистерна, примерить на себя боевую одежду и экипировку пожарных.

Сотрудники МЧС будут встречаться с учащимися на открытых уроках в течение сентября в рамках месячника детской безопасности.

Кроме того, с 31 августа силы и средства Главного управления МЧС России по Югре и территориальных подразделений переведены в режим повышенной готовности. 1 сентября в школах округа будут дежурить более 300 сотрудников МЧС.