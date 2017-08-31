Некоторые социальные услуги в Югре переданы на исполнение НКО и негосударственным организациям

В Югре действует перечень социальных услуг и функций, которые переданы на исполнение негосударственным организациям, СО НКО и социальным предпринимателям

Для поддержки негосударственных поставщиков за счет средств бюджета автономного округа предусмотрены следующие механизмы государственной поддержки: компенсация затрат поставщику социальных услуг за оказанные гражданам социальные услуг, государственный заказ на оказание социальных услуг, персонифицированное финансирование социальных услуг и субсидии на реализацию мероприятий.

Как сообщила siapress.ru директор департамента социального развития Светлана Давиденко, всего в Югре реализуются пять видов сертификатов на оплату социальных услуг:

1. по уходу за одинокими тяжелобольными гражданами (услуги сиделки);

2. по постоянному постороннему уходу за одинокими гражданами пожилого возраста и инвалидами в условиях частных пансионатов «Резиденция для пожилых»;

3. по социальной реабилитации и ресоциализации наркозависимых граждан;

4. по социальной реабилитации лиц без определенного места жительства, лиц, освободившихся из мест лишения свободы (услуги ночного пребывания);

5. на оплату услуг по оказанию помощи гражданам, пострадавшим от насилия.