Кремль сожалеет о враждебном направлении США в адрес России и не может это игнорировать

Москва не может игнорировать недружественное направление США в адрес России, сообщает «ТАСС».

«Мы сожалеем в связи с далеко не конструктивной позицией, которую занимают наши коллеги в США, и, конечно, мы не можем оставлять без ответа недружественные, а иногда и враждебные проявления в наш адрес», – заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что Россия всегда была против кризиса в отношениях двух стран. «Президент Путин последовательно говорит о желании Москвы выстраивать добрые отношения [с США], которые основаны на принципах взаимной выгоды и взаимного доверия, – отметил он. – Это достаточно последовательная линия президента Путина».

«Мы традиционно выступаем за добрые отношения с США, более того - мы считаем, что эти отношения должны быть продвинуты в интересах мира и глобальной стабильности, в интересах урегулирования насущных мировых и региональных проблем», – добавил представитель Кремля.