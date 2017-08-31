Из-за Курбан-байрама завтра утром в Сургуте перекроют дороги

В связи с проведением мероприятий, посвященных мусульманскому празднику Курбан-байрам, с 5.00 до 7.00 1 сентября в Сургуте перекроют некоторые дороги, сообщает администрация города.

Движение автотранспорта будет в это время будет невозможно:

- по пр. Набережный на участке от ул. Дзержинского до ул. Майская по одной стороне движения от ул. Дзержинского;

- по ул. Никольская от ул. Сергея Безверхова до пр. Набережный.

На время перекрытия движение городских маршрутных автобусов будет осуществляться в объезд по следующим схемам:

- №1 и № 7 с пр. Набережный по ул. Дзержинского, пр. Ленина, ул. Майская, ул. Энергетиков;

- № 4 с пр. Ленина по ул. Майская, ул. Энергетиков;

- № 23, № 34 с пр. Набережный по. ул. Дзержинского, пр. Ленина;

- № 26 с пр. Ленина по ул. Майская, ул. Энергетиков, ул. Университетская;

- № 47 с пр. Набережный по ул. Дзержинского, пр. Ленина, ул. Майская, ул. Республики.