Югорчане создадут брэнд форума «Югра многонациональная»

Жители округа смогут принять участие в создании брэнда логотипа Регионального форума национального единства «Югра многонациональная». Инициаторами выступает сразу несколько подразделений окружного правительства: департамент образования и молодёжной политики, департамент внутренней политики, департамент культуры, департамент общественных и внешних связей, Общественная палата.

Основная цель конкурса: привлечь талантливых художников и дизайнеров к творческой и общественной деятельности. При этом никаких ограничений по возрасту.

«Конкурс уже в самом разгаре, нам уже присылают свои проекты югорские художники и ждем новых. Мы принимаем не только личные заявки, но и от коллективов дизайнеров, а количество работ от одного автора неограниченно. Работы будут приниматься до 6 сентября, затем, с 7 по 10 сентября жюри будет определять победителей. Пока состав судей неизвестен, но скорее всего он будет состоять из представителей организаторов: окружных департаментов и общественной палаты. Победители конкурса получат ценные призы, которые назовут позже», - рассказали порталу siapress.ru в Региональном молодёжном центре, который и занимается проведением конкурса.

В окружном департаменте образования и молодежной политики siapress.ru подтвердили, что, согласно регламенту, жюри будет формироваться из состава организаторов.

Свои заявки можно отправлять на почтовый адрес: konkurs@rmc-ugra.ru с пометкой «Конкурс «Югра многонациональная. В письме необходимо указать ФИО разработчика проекта, дату рождения, а также контактные данные – населённый пункт и номер телефона. Работы принимаются в формате jpg.

Напоминаем, что сам форум «Югра многонациональная» пройдет 11-12 ноября.