В округе началась подготовка к Всемирному дню предотвращения самоубийств

С 4 сентября в Югре запланирован ряд профилактических мероприятий, в которых примут участие 22 медицинских учреждения, оказывающих психиатрическую помощь, в рамках Всемирного дня предотвращения самоубийств.

«Вот уже на протяжении трех последних лет, мы проводим комплекс мероприятий на территории всего автономного округа. В этом году мы включили в план новые мероприятия, с учетом прошлогоднего, полученного опыта. Стоит отметить, что основные мероприятия запланированы для медицинских работников, трудовых коллективов, специалистов образовательных учреждений, ну и конечно несовершеннолетних. Основная цель этих мероприятий - формирование позитивного мышления и достоверное информирование граждан в рамках тематики дня», - рассказала главный внештатный специалист, психиатр департамента здрава Югры Яна Качальская.

В этом году станут приоритетными следующие направления работы: проведение обучения врачей-психиатров, психологов, социальных работников методикам оказания помощи в кризисных ситуациях, организация семинаров-тренингов для педагогических работников образовательных организаций и родителей, по выявлению детей с суицидальным поведением.

В столице Югры пройдут традиционные мероприятия, такие как: работа телефона экстренной психологической помощи +7 (3467)393-330. Любой житель Югры с 20:00 – 08:00 сможет дистанционно проконсультироваться с медицинскими психологами по вопросам профилактики психического здоровья и эмоционального состояния.

Будет работать кабинет медико-социально-психологической помощи, куда смогут бесплатно и анонимно обратиться жители Югры, за очной консультацией к специалисту. Для этого необходимо предварительно позвонить по телефону +7 (3467)393-256, время работы с 09:00 до 17:00.

Специалисты больницы встретятся и с учениками школ Ханты-Мансийска, проведя серию практических занятий «Линия жизни», включая информационный видеоблок «Бесплатный звонок!», в котором можно узнать о детских службах, оказывающих экстренную медико-психологическую помощь детям и подросткам.

На странице Ханты-Мансийской психоневрологической больницы в социальной сети «ВКонтакте» интернет пользователи смогут поучаствовать в акции «Открытое письмо: как прекрасен этот мир». Подробности акции - https://vk.com/club57074545