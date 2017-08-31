Администрация Сургута приглашает всех желающие на мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом

3 сентября 2017 года в 12:00 у Мемориала Славы (ул. Гагарина) состоится мероприятие, посвященное Дню солидарность в борьбе с терроризмом, с участием официальных лиц Администрации города и Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В программе мероприятия входят театрализованное представление в исполнении театральной студии Сургутского музыкально-драматического театра, минута молчания и возложение цветов к Вечному огню, а также запуск воздушных шаров в память о погибших в террористических актах.