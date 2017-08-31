«Тотальный диктант» будет ежегодно менять столицу. Претензии на статус заявила Тюмень

Со следующего года международная образовательная акция «Тотальный диктант» будет ежегодно менять столицу. Статус предполагает, что в город приедет автор, который лично продиктует свой текст участникам акции. Тюмень будет претендовать на звание столицы Тотального диктанта в 2018 году.

Приём заявок начнётся осенью, сообщили в управлении стратегических коммуникаций Тюменского государственного университета. Далее на сайте totaldict.ru состоится голосование, по итогам которого в финал пройдут семь городов. Представители городов-финалистов выступят с презентациями в феврале на ежегодной конференции Тотального диктанта в Новосибирске, где жюри выберет победителя.

«Тюмень соответствует всем критериям, позволяющим претендовать на звание столицы Тотального диктанта. Акция проводилась в городе уже семь лет. В последние четыре года число участников превышало тысячу. В этом году диктант написали 1732 человека», — приводит "Вслух.ру" слова координатора акции в Тюмени, завкафедрой русского языка ТюмГУ кандидата филологических наук Ларисы Басовой.

Напомним, в 2017 году акция прошла в 866 городах, охватив 71 страну. «Тотальный диктант» написали более 200 тысяч человек. Текст диктанта каждый год специально для акции создает известный писатель. В этом году автором стал Леонид Юзефович.