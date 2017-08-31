Окружной депсоцразвития расширяет социальное обслуживание населения

Департаментом социального развития ХМАО-Югры был проведен мониторинг, целью которого было выяснить: какие потребности испытывают югорчане в услугах, не оказываемых государственными организациями социального обслуживания.

Как siapress.ru сообщил директор департамента Светлана Давиденко, в мониторинге приняли участие 1611 человек, проживающих на всех территориях округа.

В ходе опроса было выявлено, что большинство опрошенных (96,7 %) удовлетворены теми услугами, которые им предоставляются, однако они обратили внимание на несколько недостатков соцобслуживания, которые позже были рассмотрены на заседании Общественного совета при Департаменте.

В итоге в перечень социальных услуг были внесены следующие дополнения:

1. Отныне инвалиды с психическими расстройствами и заболеваниями в стадии ремиссии смогут получать услугу по дневному пребыванию;

2. Расширена категория граждан, которые могут воспользоваться услугой по уходу на дому.