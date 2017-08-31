Здание Петербургской студии «Лендок» Режиссера Алексея Учителя забросали коктейлями молотова

Здание студии «Лендок», режиссера Алексея Учителя, забросали бутылками с зажигательной смесью, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального ГУМВД.

«В дом 12 по набережной Крюкова канала в 3.30 ночи неизвестные бросили стеклянные бутылки с какой-то жидкостью. К моменту приезда сотрудников полиции возгорание было потушено», — сказал собеседник агентства.

Стоит отметить, что ранее Учитель уже получал угрозы от активистов организации «Христианское государство — Святая Русь», которая требовала отмены проката фильма «Матильда». В Кремле их назвали «анонимными экстремистами».

Напомни, что фильм «Матильда» выходит в прокат 26 октября.