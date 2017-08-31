Путин вошел в тройку самых влиятельных людей столетия по версии Forbes

Журнал Forbes опубликовал список самых влиятельных россиян столетия. Так согласно данному списку лидирующую позицию занял первые космонавт планеты Юрий Гагарин за которого проголосовали 52,2 процента респондентов, вторую строчку отдали Иосифу Сталину набравшему 44,5 процента голосов. А замкнул тройку лидеров президент России Владимир Путин, он набрал 43,6 процента голосов.

В десятку рейтинга также вошли Владимир Высоцкий (35,6 процента), основоположник практической космонавтики Сергей Королев (34,6 процента), основатель СССР Владимир Ленин (32,6 процента), маршал Советского Союза Георгий Жуков (31,7 процента), изобретатель и конструктор Михаил Калашников (30,9 процента) и сооснователь корпорации Alphabet Сергей Брин.

Интересно отметить, что замкнули данный топ сооснователь российской соцсети «Вконтакте», создател месенеджера TelegramПавел Дуров и ученый-физик, «отец» советской водородной бомбы Андрей Сахаров (по 16,9 процентов).