Медведев хочет запретить продажу порошкового алкоголя

Премьер министр Дмитрий Медведев считает, что продажа порошкового алкоголя в России должна быть запрещена. Он рассказал, что сегодня правительство рассматривает пару законопроектов, регулирующих алкогольный рынок, сообщают «Ведомости».

«Эта порошковая продукция потенциально и исключительно опасна для здоровья, она грозит и отравлениями, и повреждениями внутренних органов. Производители этого порошка пытались продавать его в Евросоюзе и в США, но власти эту торговлю запретили практически везде», – сказал Медведев.

Также он добавил: «Конечно, они готовы экспортировать эту продукцию в Россию, и наша страна должна быть защищена от подобной экспансии, нечего им тут делать».

Стоит отметить, что законопроекты предполагают установку запрета на производства и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции.