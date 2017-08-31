Предприниматели Югры изучили правовые вопросы в школе экспорта РЭЦ

Местные предприниматели изучили правовые вопросы экспорта в рамках федеральной образовательной программы школы экспорта РЭЦ. По итогам обучения в августе 2017 года, курс «Правовое обеспечение экспортной деятельности» прошли 15 предпринимателей ХМАО.

Стоит отметить, что курсы проводили аттестованные тренеры Школы экспорта РЭЦ с большим опытом работы: заместитель гендиректора Фонда «Центр поддержки экспорта Югры» Вадим Землиханов и Директор юридической компании «Сибирская перспектива» Игорь Ширманов.

«Предприниматели, участвовавшие в тренинге, отзываются о курсе очень положительно. У некоторых из них уже есть опыт экспортных поставок, кто-то только начинает планировать выход на международные рынки. Вне зависимости от опыта курс представляет интерес для всех – он позволяет построить структурированную систему знаний о правовых аспектах экспортной деятельности и своевременно выявить юридические риски внешнеторговой сделки. , - прокомментировал один из тренеров Вадим Землиханов. – Содержание данного курса имеет хорошую практическую основу, кроме того он хорошо структурирован и понятен. Обучение оказалось очень актуальным для предпринимателей».

Школа экспорта РЭЦ открылась в Югре в 2016 году. А с января 2017 года уже было проведено 5 курсов, в которых приняли участие 72 представителя малого и среднего бизнеса Ханты-Мансийска.