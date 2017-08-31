В Югре составили рейтинг эффективности общественных советов

На состоявшемся 30 августа заседании Совета Общественной палаты Югры был принят рейтинг эффективности общественных советов при органах исполнительной власти округа. Его составили по поручению губернатора Натальи Комаровой.

Этот рейтинг составлялся в тестовом режиме и его целью было опробовать методику оценки общественных советов. В текущем списке таких набралось 32. Но тестовый режим продлится недолго – уже по итогам этого года должен появиться полноценный рейтинг общественных советов.

«Этот рейтинг посвящен общественным советам только при органах исполнительной власти округа, муниципалитетов это не касается. Причина в том, что общественные советы при муниципальных органах власти еще только встают на ноги, они еще недостаточно окрепли, в то время как в округе работа таких советов уже налажена. – рассказывает siapress.ruпредседатель комиссии Общественной палаты Югры по вопросам общественного контроля и правозащитной деятельности Жанна Самойлова. - Пока что все работает в тестовом режиме, который выглядит следующим образом: из трех критериев оценки мы использовали только один – отчеты самих советов. Два других будет предоставлять нам департамент общественных и внешних связей округа, с ними мы уже общались, и они с радостью согласились предоставлять нам всю необходимую информацию».

Итоговый рейтинг по итогам будет составлен в январе и опубликован на сайте Общественной палаты и портале Югражданин.рф.