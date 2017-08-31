В Югре пройдет масштабный форум общественников

В Югре в конце ноября пройдет масштабный международный гуманитарный форум «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели». Конвент проводится каждый год, но в этот раз он окажется уникальным – к нему добавится форум Общественной палаты округа, который пройдет на той же площадке.

Традиционный форум Общественной палаты проводится раз в два года и в этом он совпал с проведением «Гражданских инициатив регионов 60-й параллели», который будет уже вторым. По этой причине было принято решение совместить два конвента.

«Решение совместить два мероприятия было абсолютно продуманным. Общественная палата обсуждала его несколько месяцев и в итоге мы обратились к департаменту общественных и внешних связей Югры с предложением сотрудничать для проведения двух форумов в одном месте и в одно время. Они дали свое согласие. – рассказала siapress.ruпредседатель Общественной палаты Югры Ирина Максимова. - Мотивация простая – для оптимизации бюджетных расходов и для снижения нагрузки на общественников. Все-таки людям тяжело ездить на два форума подряд. Есть еще одна причина: нам нужно учиться сотрудничать, а взаимодействие с департаментом общественных и внешних связей может очень хорошо помочь в этом деле. В плюсе окажутся все – форум будет масштабнее, больше участников, а значит больше мнений и возможностей обсудить важные для общественников вопросы».

Предварительно запланировано 7 дискуссионных площадок. Среди них: привлечение негосударственных организация к оказанию услуг в социальной сфере, добровольческая деятельность, социальные лифты для молодежи и другие.

По данным, полученным siapress.ru от информационно-аналитического отдела общественной палаты Югры, концепция форума будет утверждена уже на следующей неделе, а предварительно мероприятие пройдет 28-29 ноября в Ханты-Мансийске в КТЦ «Югра-Классик».