​Окружные специалисты в области паллиативный медицины примут участие в конференции в Нижневартовске

Актуальные вопросы оказания паллиативной помощи детям станут основной темой обсуждения на научно-практической конференции, которая состоится 18 сентября в Нижневартовской окружной клинической детской больнице.

Спикерами конференции выступят ведущие эксперты в области паллиативной помощи детям. Целью мероприятия является анализ того уровня, на котором в Югре оказывается помощь тяжелобольным детям, и поэтому накануне конференции пройдет «рейд» тех медицинских учреждений, которые задействованы в этом процессе.

Например, в Сургуте действуют выездные бригады паллиативной помощи детям. Доклад об этом представит заместитель главврача по детству и родовспоможению СГКП №1 Анна Уханова:

«На примере нашей поликлиники я расскажу, как выездные службы работают в других учреждениях города. Это поликлиники №1, №2, №3, №4 и №5, - рассказала siapress.ru Анна Уханова. - Наша выездная служба начала работать в декабре 2015 года, на оказание такой медицинской помощи у нас имеется соответствующая лицензия. Мы стараемся улучшить условия жизни тяжелобольных детей. Для этого необходимо согласие родителей, однако опыт показывает, что от паллиатива не отказывается никто. С такими детками работают педиатры, узкие специалисты. Мы организуем сбор анализов на дому, предоставляем в пользование ребенку необходимое ему маедицинское оборудование. С детьми и их родителями работают психологи, за ними закрепляется социальный работник».