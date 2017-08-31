В Сургутском музыкальном колледже состоится праздничный концерт

Сургутский музыкальный колледж в этом году празднует свое 45-летие. В День знаний студенты колледжа дадут праздничный концерт «Творим симфонию души».

1 сентября в Сургутском музыкальном колледже состоится концерт, на нем выступят солисты, лауреаты всероссийских и международных конкурсов, участники международного телефестиваля «Песенка года», а также воспитанники летней творческой смены школы «Новые имена» в Суздале. С приветствием и поздравлением к студентам и педагогам обратятся директор департамента культуры Югры, заслуженный деятель округа Надежда Казначеева и директор Сургутского музыкального колледжа, заслуженный работник образования Лариса Яруллина.

За 45 лет Сургутский музыкальный колледж выпустил 1433 музыканта. За последние несколько лет более 200 студентов стали лауреатами окружных, всероссийских и международных музыкальных конкурсов, 16 студентов были отмечены премией губернатора региона, пятеро удостоились премии президента РФ по поддержке талантливой молодежи.