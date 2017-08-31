Ракета «Хвансон-12», запущенная КНДР, преодолела лишь половину максимальной дальности полета

Ракета «Хвансон-12», запущенная КНДР, преодолела только половину максимальной дальность полета, об этом говорится в докладе, предоставленном министерством обороны Южной Кореи парламенту строны, сообщает «Интерфакс».

«Существует возможность стратегической провокации, включая дополнительные пуски баллистических ракет, а также проведение шестого ядерного взрыва. Они (Северная Корея - ИФ), как представляется, хотят продемонстрировать совершенствование возможностей их ядерных боеголовок и средств доставки», – говорится в документе министерства.

По тактико-техническим характеристиками ракета может преодолевать расстояние в 4,5-5 тыс. км, такое мнение высказали южнокорейские эксперты.

Стоит отметить, что в 2017 году КНДР осуществили пуски 13 баллистических ракет, не смотря на то, что они были запрещены Пхеньяну соответствующими резолюциями СБ ООН.