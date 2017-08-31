Окружной департамент здравоохранения пригласил федерального эксперта, который помогает югорчанам решить проблемы со слухом

При поддержке департамента здравоохранения ХМАО-Югры в Сургут был приглашен доктор медицинских наук, врач-отоларинголог высшей категории ФНКЦ отоларингологии ФМБА России Иса Мухамедов. Он проводит мастер-классы для сургутских специалистов в области отоларингологии.

В пресс-службе СОКБ siapress.ru пояснили, что обучающая программа длится уже несколько лет, и сегодня Иса Мухаммедов отмечает высокую степень ответственности, знаний и навыков специалистов Сургутской окружной клинической больницы: «За девять лет мастерство у них намного выросло. Я думаю, это приходит с опытом, и на сегодняшний момент я могу сказать — проблем у нас нет».

В этот приезд Мухаммедова в Сургут уже было проведено 15 операций по установке кохлеарных имплантатов, и все они были сделаны бесплатно. Благодаря этому пациенты, приехавшие в Сургут со всей Югры, получили долгожданную возможность слышать.