​«Левада-центр» выяснил, что больше всего беспокоит российских граждан

«Левада-центр» провел опрос, в ходе которого выяснил, что сильней всего тревожит жителей России, сообщает «РБК» со ссылкой на результаты исследования.

Так по данным опроса больше всего людей беспокоит рост цен – это отметили 61 процент респондентов. Эксперты отмечают, что эта проблема остается актуальной и остро беспокоит людей на протяжении 20 лет. Стоит отметить, что в прошлом году инфляция вызывала озабоченность у 72 процентов опрошенных.

Вторым поводом для беспокойства россиян стала бедность и обнищание население. Такими проблемами озабочены 45 процентов опрошенных. Безработица волнует 33 процента респондентов, при этом такое же количество граждан взволнованы коррупцией.

Менее всего жители России переживают из-за ограничения гражданских прав, демократических свобод и давления на независимые СМИ. Количество граждан обеспокоенных такими вопросами суммарно достигло лишь 4 процентов.