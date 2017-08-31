Югорский Фонд капитального ремонта продлил возможность получения рассрочки на платежи по задолженностям

Югорский фонд капитального ремонта продлил акцию, по которой должники за капремонт могут оформить отсрочку по платежам до конца 2017 года. Такое решение было принято, в связи с тем, что такая мера погашения стала популярной у югорчан.

Рассрочку могут получить собственники, имеющие большой долг за капитальный ремонт, которые не могут погасить его единоразовым платежом.

Для того чтобы получить отсрочку необходимо обратиться в Югорский фонд капитального ремонта с письменным заявлением. При этом предварительно оплатив не менее 30 процентов суммы задолженности.

Стоит отметить, что такое предложение действует до момента, пока Фонд не обратится в суд, после чего оформление рассрочки будет невозможно и будет необходимо погасить всю сумму целиком.

Напомним, что в настоящее время задолженность югорчан за капремонт составляет 1,6 миллиарда рублей.