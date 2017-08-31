В Сургуте пройдет региональный форум по закупкам

В Сургуте пройдет региональный форум в сфере государственных, муниципальных и корпоративных закупок, пройдет в Сургуте в октябре на площадке филармонии.

Организатор форума – Сургутская торгово-промышленная палата, под эгидой ТПП Югры, – уже получил подтверждение об участии в мероприятии первых руководителей Института повышения конкурентоспособности и Института госзакупок, общественного уполномоченного по закупкам при бизнес-омбудсмене РФ, экспертов УрФО, которые проведут мастер-классы.

«Формат форума рассчитан на широкий круг участников – как со стороны заказчиков, так и со стороны участников закупок, – пояснила гендиректор СТПП Анна Чурманова. – Мероприятия форума ориентированы не только на руководителей компаний, но и на специалистов по закупкам, юристов и других».

На форуме будут работать четыре площадки: образовательная, выставочная, дискуссионная и консультационная. Участники смогут получить индивидуальные консультации ведущих экспертов по вопросам закупочной деятельности. А также лично пообщаться с представителями государственных органов – УФАС, управления Минюста, управления госсобственности Югры, бизнес-омбудсмена при Президенте РФ, органов местного самоуправления, с бизнес-уполномоченным Югры.

«К участию приглашены и крупные негосударственные заказчики – Сургутнефтегаз, Роснефть, Газпром, Лукойл, Тюменьэнерго, Росатом и ряд других; практически все уже подтвердили свое участие, – отметила Анна Чурманова. – Такие встречи важны. Первая межмуниципальная конференция, которую мы провели в 2016 году, оказалась очень востребованной. В октябре текущего года СТПП под эгидой Торгово-промышленной палаты Югры проведет форум по закупкам, а в 2018 году планируем провести инвестиционный форум».