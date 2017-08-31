Самый популярный Российский Telegram-канал «Бывшая» был продан за 1,2 млн рублей

Самый популярный Telegram-канал «Бывшая» был продан за 1,2 миллиона рублей. Сделка состоялась через два месяца после старта проекта, сообщают «Ведомости».

Бывший владелец канала Артур Чапарян заявил, что он «устал и выбрал деньги». На канале было опубликовано всего семь рекламных постов, на сумму менее миллиона. Права были переданы покупателю 29 августа. Новым владельцем стал человек под псевдонимом «Юра Корб», который занимается продвижением каналов.

На канале «Бывшая» публиковались выдуманные сообщения от имени бывшей девушки. Канал очень быстро развивался и за первые две недели набрал 35 000 подписчиков. Так по данным «Медиалогии», «Бывшая» стал самым популярным телеканалом. Один пост на Telegram-канале «Бывшая» набирал порядка 290 000 просмотров.