В Депздраве округа подвели итоги диспансеризации за прошедшие восемь месяцев

За восемь месяцев 2017 года диспансеризацию прошли более 130 тысяч югорчан. Результаты этого масштабного процесса обсудили в Департаменте здравоохранения округа. Заместитель начальника управления организации медицинской помощи — начальника отдела организации скорой медицинской и первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Югры Наталья Котова сообщила, что количество жителей Югры, прошедших диспансеризацию в 2017 году превысило те же показатели 2016-го года почти на семь тысяч человек.

Диспансеризация вывила наиболее распространенные среди югорчан патологии. Лидируют болезни системы кровообращения и эндокринные заболевания.

«Старшему поколению процедура диспансеризации хорошо знакома со времен Советского Союза. Она проводится поликлиниками системно, и основные ее участники — это врачи-терапевты, — рассказал siapress.ru главврач СГКП №3 Дмитрий Гуз. — К ним на прием приходят пациенты, которым после этого назначаются медицинские обследования. Эти обследования зависят от пола, возраста, состояния здоровья».

На первичную помощь и диспансеризацию в Югре (на пять лет с 2016 по 2020 год) было потрачено 151 млрд. рублей. Из них 127 млрд. внес территориальный фонд ОМС, еще 24 млрд. — окружной бюджет.

Напоминаем, что проходить диспансеризацию граждане могут, начиная с 21 года (периодичность — раз в три года). Причем это право имеет как работающее, так и неработающее население.