Основатель Zara Амансио Ортега занял первое место в списке Forbes

В списке самых богатых людей мира Forbes вновь произошли изменения. Лидирующую позицию занял основатель Zara Амансио Ортега с состоянием в $85 миллиардов. Вторую строчку занял основатель Microsoft Билл Гейтс, который уступил $200 миллионов Ортега, сообщают «Ведомости».

Стоит отметить, что Ортега уже занимал лидирующую позицию трижды, однако каждый раз уступал её в течение дня. За прошлый месяц состояние основателя Zara увеличилось на $1,2 миллиарда, в то время как состояние Гейтса и основателя Amazon Джеффа Безоса уменьшились, что и позволило Ортега выйти на первое место.