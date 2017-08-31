Школьников Югры на 1 сентября будет охранять Росгвардия. Подготовка уже завершена

С первого сентября на территории округа начнут работу 354 образовательных учреждения. Все они оборудованы тревожной сигнализацией с выводом на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны. Такая система позволит Росгвардии реагировать на все нештатные ситуации. Стоит отметить, что накануне праздничных мероприятий персонал школ дополнительно проинструктировали о порядке использования тревожной кнопкой.

Помимо этого были проверены все владельцы оружия, проживающие в радиусе 500 метров от образовательных учреждений. По результатам проверки 657 человек получили административные штрафы, и было изъято 400 единиц оружия. Также было изъято 34 единицы оружия по причине незаконного хранения, на владельцев завели уголовные дела.

В пресс-релизе Росгвардии отмечается, что в Югре на торжественных линейках примут участие 70 тысяч человек. Росгвардейцы будут следить за сохранением порядка, а маршруты патрулирования будут приближены к образовательным учреждениям.