Автомобилисты Югры смогут через интернет узнавать о текущей ситуации на дорогах

На очередном заседании правительства Югры, которое прошло под председательством губернатора Натальи Комаровой, было утверждено соглашение с Министерством связи и массовых коммуникаций РФ по предоставлению информации о ситуации на автомобильных дорогах. В дальнейшем она будет размещена в сети интернет, об этом сообщает пресс-служба ХМАО.

Как пояснил исполняющий обязанности директора департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Андрей Новиков, сведения будут включать в себя несколько моментов: перечень автомобильных дорог, их координаты, имеющиеся объекты сервиса, светофоры, остановки, разметку, места с наибольшей концентрацией ДТП, аварийно-опасные участки и так далее. Ресурс будет единым, официальным и актуальный для всех регионов страны.

Губернатор Югры подчеркнула, что ранее, на одном из заседаний Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, условия, в которых бы водители могли заблаговременно узнать о ситуации на дорогах, уже обсуждались. Для этого необходимо было создать понятную и привязанную к карте систему.

Актуальность ресурса достаточно велика, по мнению автомобилистов. Так руководитель группы «БОРТ86 Сургут» Андрей Субботин считает, что подобный сервис будет востребован: «В наше время интернет и соцсети заняли особую роль в жизни. И получение достоверной информации на сегодня очень важный момент. А искажение информации часто встречается. И автовладельцы, которые собираются выехать на дороги нашего региона и не только, пользуясь указанным сервисом могли бы более точно оценить обстановку на дороге, погодные условия аварийность и прочее, чтобы принять трезвое решение о поездке».

Сопряжение региональной и федеральной информационных систем пройдет в несколько этапов. Первый закончится через четыре месяца после подписания соглашения.