Окружные специалисты в области медицины обсудили оказание первой медицинской помощи

В окружном кардиологическом диспансере состоялся круглый стол, предметом обсуждения которого стали вопросы оказания первичной специализированной медицинской помощи в ХМАО-Югре. В мероприятии приняли участие представители фонда ОМС, кураторы социального блока в Югре и организаторы здравоохранения.

Главврач ОКД «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» Ирина Урванцева в комментарии для siapress.ru отметила: «Жителям нашего региона медицинская помощь нужна здесь и сейчас. В нашем центре усовершенствована работа поликлинической службы, успешно реализуются выездные и дистанционные формы работы, в рамках проекта «Кардиобюро» в интересах пациентов мы проводим консультации для наших коллег 24 часа в сутки».

Во время круглого стола о своих достижениях в вопросах доступности медицинской помощи рассказали и другие ключевые медучреждения округа. Итогом этого стало принятие резолюции с рекомендациями по нескольким направлениям: внедрение и расширение информационных технологий, улучшение амбулаторно-поликлинической службы и многое другое. Список вопросов будет предоставлен на рассмотрение в окружной Департамент здравоохранения и Правительство округа.