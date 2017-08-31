Общероссийский народный фронт объявил о создании молодежного крыла

«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) заявил о создании молодежного крыла – «Молодежка ОНФ», сообщает «Газета.ru».

Стоит отметить, что изначально ОНФ создавался как президентское движение и тесно связан с администрацией президента. Игорь Кастюкевич, директор департамента молодежных проектов объявил о создании молодежного крыла. Вероятно, он и станет куратором проекта.

Источник «Газеты.ru» сообщил, что «фронт» могут использовать для сбора подписей в поддержку Путина, если тот решит пойти на выборы путем самовыдвижения.

Также в ходе презентации «Молодежки» прозвучала и тема кадровых лифтов. Аудитории дали понять, что самые активные личности будут замечены на других уровнях власти и им помогут трудоустроиться.