​В округе запущена программа по привлечению медперсонала «Земский доктор»

Сегодня в Югре при поддержке департамента здравоохранения успешно реализуется комплекс мер по привлечению врачей и специалистов среднего медицинского персонала. Например, в ХМАО действует окружная программа «Земский доктор», согласно которой на 2017 год запланировано финансирование для осуществления выплат 43 врачам востребованных специальностей и десяти работникам фельдшерско-акушерских пунктов.

Главврач ОКД «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» Ирина Урванцева в разговоре с корреспондентом siapress.ru отметила: «В нашем учреждении не работают врачи, принятые по программе «Земский доктор». Однако я считаю данную программу эффективной, так как она позволяет снизить напряженность в решении вопроса комплектации кадрами медицинских учреждений и предоставлять квалифицированную помощь жителям малонаселенных территорий».