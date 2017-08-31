Администрация Сургута запустила проект «Бюджет Сургута Online»

Мэр городам Вадим Шувалов сообщил о запуске проекта «Бюджет Сургута Online» по сбору общественных инициатив горожан. Для того, что бы поучаствовать в проекте необходимо подать заявку до 1 октября 2017 года, одним из трех способов.

На бумажных носителях:

1) в МКУ «Наш город» по адресу ул. Декабристов д.5;

2) в ТОС по месту жительства;

В электронном виде:

3) на почту surgut-online@bk.ru.

Победителей определит комиссия из представителей городских ТОСов, а наградой станет сумма до 5 миллионов рублей на реализацию проекта.

Подробности участия, подачи заявки и другие интересующие вопросы можно узнать на сайте или по телефону 52-23- 72.