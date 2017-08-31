​Ханты-Мансийский НПФ снова вошел в десятку лидеров по доходности пенсионных накоплений

По данным за первое полугодие 2017 г., опубликованным на официальном сайте Центрального Банка России, Ханты-Мансийский НПФ по доходности пенсионных накоплений занимает 6 строчку среди НПФ, сумма пенсионных накоплений которых превышает 10 млрд. рублей.

По состоянию на 30 июня 2017 года доходность пенсионных накоплений фонда составила 9,27%.

Для сравнения - показатели других крупных фондов, в которых хранят свои пенсионные накопления югорчане:

НПФ «Газфонд пенсионные накопления» - 2,9%,

НПФ «Будущее»- 3,9%,

НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант» - 3,3%,

НПФ «Сафмар» - 3,4%

НПФ Электроэнергетики - 4,31%

НПФ Доверие – 4,52%

Эти данные размещены на сайте Банка России.

Ханты-Мансийский НПФ, как и прежде, придерживается консервативной инвестиционной стратегии, определяя для себя основным приоритетом сохранность пенсионных накоплений клиентов. Благодаря этому Ханты-Мансийский НПФ не только сохранил, но и приумножил пенсионные накопления своих клиентов.