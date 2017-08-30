В Югре завершается подготовка к отопительному сезону

Подготовка к отопительному сезону 2017-2018 годов ведется в соответствии с планом. Об этом сообщил главный федеральный инспектор по Югре аппарата полномочного представителя президента РФ в УрФО Дмитрий Кузьменко.

«Подекадно в регионе производится мониторинг данного процесса. На вторую декаду августа готовность котельных и сетей теплоснабжения составила 93%, сетей водоснабжения - 86%, сетей водоотведения 82%, газопроводных сетей 83%. Жилищный фонд готов на 86%», - сказал Дмитрий Кузьменко.

Так, по его словам, районы и населенные пункты округа с ограниченными сроками завоза грузов на 100% укомплектованы запасами угля, бензина, дизельного и реактивного топлива.

Отмечается, что объемов поставленного в муниципальные образования топлива достаточно для прохождения отопительного периода.

Традиционно, запустить тепло в социальные учреждения муниципалитетов запланировано до 1 сентября. Подача теплоносителя будет осуществляться в соответствии с температурным режимом.