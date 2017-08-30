Сразу в нескольких аэропортах Югры подорожало авиатопливо

В аэропортах Сургута и Когалыма вновь выросла стоимость авиатоплива. По данным Росавиации, по сравнению с июлем (когда в этих же воздушных гаванях цена возросла на 2,9%), в августе цены прибавили 1,1%. Сейчас тонна авиакеросина у поставщика ООО «Лукойл-Аэро-Сургут» в Сургуте оценивается в 37 710 рублей, а в Когалыме - 37 480 рублей.

Изменилась стоимость топлива и в Ханты-Мансийске. Тонну керосина ОАО «Юграавиа» оценила в 38 090 рублей (+1170 рублей). Самый высокий рост зафиксирован в аэропорту Урая - 42 500 рублей за тонну (+5000 рублей). На данный момент это самая высокая стоимость авиационного топлива в Югре. Самую выгодную цену предлагают в Белоярском - 34 310 рублей за тонну.