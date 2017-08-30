Медведев: В России низкая производительность труда

По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, производительность труда в России в два раза ниже, чем у членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), передает Lenta.ru.

«К сожалению, наша страна сильно уступает по этому показателю развитым государствам. По данным организации экономического сотрудничества, в 2015 году производительность труда в нашей стране — это ВВП на час отработанного времени — была в два раза ниже, чем в других странах Организации экономического сотрудничества и развития», — заявил глава правительства.

При этом, отметил Медведев, сложилась парадоксальная ситуация: граждане России тратят на работу больше времени, чем население развитых стран. «В среднем это получается около двух тысяч часов против 1750 часов в странах ОЭСР», — указал премьер.

По его мнению, причинами такого положения являются недостаточный уровень конкуренции в экономике, технологическое отставание, а также нехватка нужных знаний у руководителей компаний, регионов и органов власти.

Согласно базовому плану Минэкономразвития, рост производительности труда в России ускорится с 1,6 процента в 2018 году до 1,9 процента в 2020 году. В целевом варианте, предусматривающем стимулы, ожидается более быстрый рост: на 2,9 процента в 2020 году. На реализацию программы повышения производительности труда планируют потратить 30 миллиардов рублей.