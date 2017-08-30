Похищенную на Украине журналистку Первого канала выдворят из страны

На Украине оформляют документы для официального выдворения из страны журналистки Первого канала Анны Курбатовой, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Службу безопасности Украины.

"Российская пропагандистка Анна Курбатова будет принудительно возвращена в РФ. Украина является правовым государством, ее правоохранительные органы действуют исключительно в рамках действующего законодательства. На данный момент продолжается оформление необходимых документов для ее официального выдворения. Так будет с каждым, кто позволяет себе позорить Украину", - написала на своей странице в фейсбуке спикер СБУ Елена Гитлянская.

Ранее Первый канал в прямом эфире сообщил, что Курбатова задержана в Киеве сотрудниками Службы безопасности Украины.